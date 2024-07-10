ЦБ Азербайджана и Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным ЦБА, делегация во главе с первым заместителем председателя ЦБ Рашадом Оруджевым встретилась с главным вице-президентом и региональным менеджером Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы Кристиной Дорош.

Отмечается, что в рамках встречи были обсуждены такие вопросы, как расширение безналичных платежей в общественном транспорте, внедрение концепции "умного города" и "умного села", а также предотвращение случаев мошенничества с цифровыми платежами.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективных инициативах, реализуемых в рамках сотрудничества структур.

Отметим, что Visa (NYSE: V) - мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Миссия Visa - объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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