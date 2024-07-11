Названа среднемесячная зарплата в Азербайджане

В январе-мае 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 9,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1003,3 маната.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, среднемесячная номинальная заработная плата была выше в горнодобывающей промышленности, сферах финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сферах транспорта и складском хозяйства.

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