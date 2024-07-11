https://news.day.az/economy/1674160.html Названа среднемесячная зарплата в Азербайджане
Названа среднемесячная зарплата в Азербайджане
В январе-мае 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 9,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1003,3 маната.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.
Согласно информации, среднемесячная номинальная заработная плата была выше в горнодобывающей промышленности, сферах финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сферах транспорта и складском хозяйства.
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