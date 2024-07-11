Обновлен механизм начисления сумм пенсий этих лиц

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода из одного вида в другой и выплаты трудовых пенсий". Решение Кабинета министров связано с обсуждаемыми изменениями в законе "О трудовых пенсиях" и тем самым вносит дополнения в порядок начисления пенсий.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

"Помимо того, что новые правила, утвержденные Кабмином, предусматривают вопросы периода службы для наших военнослужащих при начислении пенсий, законодательные изменения также обновляют механизм начисления сумм пенсий.

Согласно изменениям, внесенным в закон "О трудовых пенсиях", процент надбавки за выслугу лет за минимальный стаж службы повышается с 50 до 65. При этом за каждый год военной службы свыше 25 лет будет начисляться соответствующая сумма расходов на обеспечение - 2 процента (а для лиц, проходящих службу в системе обороны - 3 процента).

Это означает, что если по прежним правилам размер пенсии исчислялся путем учета 50 процентов прибавки за выслугу лет, то с новыми изменениями эта цифра составит 65 процентов. Это также напрямую послужит увеличению размера пенсии.

Согласно изменениям, военнослужащие, срок службы которых составляет не менее 17 лет до 1 января 2024 года, могут выйти на пенсию по достижении 20 лет. То есть, если военнослужащий отслужил 17, 18 или 19 лет и после новых изменений хочет выйти на пенсию не через 25, а через 20 лет службы, то закон ему это позволит. Тогда военнослужащий, в зависимости от своего желания, может либо выйти на пенсию по достижении 20 лет службы, либо отслужить 25 лет и получить право на пенсию с более высокой суммой. Таким образом, для военнослужащих, которым осталось 3 года до выхода на пенсию, предлагается вариант, и изменения, связанные со сроком службы, на них не влияют.

С другой стороны, для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиков и мичманов возрастной предел для прохождения действительной военной службы в мирное время увеличивается с 45 до 48 лет. Основной целью данного изменения является обеспечение того, чтобы данные военнослужащие находились на военной службе в течение минимального периода прохождения службы (в течение 25 календарных лет) для выхода на пенсию в качестве военнослужащих, а также для более эффективного и длительного использования их опыта", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!