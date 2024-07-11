Азербайджан планирует создать климатический фонд на СОР29

Азербайджан, принимающий в этом году климатический саммит COP29, отказался от планов ввести налог на производителей ископаемого топлива для привлечения средств на борьбу с изменением климата и вместо этого намерен создать новый фонд для "зеленых" инвестиций в бедные страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на британское информационное агентство Reuters.

На условиях анонимности источник сообщил Reuters, что Азербайджан изначально выдвинул идею введения налога на добычу ископаемого топлива для сбора средств на борьбу с изменением климата, но это встретило сопротивление со стороны некоторых стран.

"Мы провели несколько раундов переговоров с заинтересованными сторонами - с другими потенциальными вкладчиками - и нам пришлось скорректировать идею фонда, чтобы сделать её привлекательной и для потенциальных вкладчиков", - сказал источник.

"Азербайджан будет одним из основных вкладчиков этого фонда", - сказал он, добавив, что фонд также будет добиваться добровольных взносов от других стран-производителей ископаемого топлива.

Другие источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщили Reuters, что нефте- и газодобывающие страны Персидского залива выступили против первоначальной идеи о введении налога.

Пересмотренное предложение предусматривает создание фонда во время саммита COP29 и использование государственно-частного партнерства для снижения риска инвестиций, чтобы помочь развивающимся странам сократить выбросы и справиться с ухудшающимся изменением климата.

Бедные страны с трудом привлекают инвестиции из-за высоких процентных ставок и долгового бремени. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, за последние два десятилетия Африка получила всего 2% глобальных инвестиций в возобновляемую энергетику.

Вопрос финансирования будет занимать центральное место на климатических переговорах COP29 в Баку в ноябре, где страны попытаются согласовать новую целевую сумму, которую богатые государства будут ежегодно перечислять бедным странам, начиная с 2025 года.