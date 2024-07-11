bp подписала контракт по эксплуатации строительного судна "Ханкенди"

Компания bp объявила о заключении нового контракта на эксплуатацию и техническое обслуживание подводного строительного судна "Ханкенди" для поддержки операций в Каспийском море, сообщает Day.Az со ссылкой на bp.

"Контракт стоимостью более 300 миллионов долларов присужден консорциуму в составе "Saipem Contracting Netherlands B.V.", BOS Shelf LLC и BOS Shelf International FZCO. Этот консорциум победил в объявленном в 2022 году тендере. Контракт поможет реализации стратегии bp и ее партнеров "Единое судно", направленной на дальнейшее повышение безопасности и эффективности морских операций на Каспии", - отмечено в пресс-релизе.

Объем работ по контракту будет включать

- общую эксплуатацию судна "Ханкенди" и его техническое обслуживание,

- подводные строительные и монтажные работы,

- подводный осмотр, техническое обслуживание и ремонт,

- предоставление возможностей оперативного реагирования для работ на всех объектов, находящиеся в ведении bp в Каспийском море, включая подводные трубопроводы и добывающую инфраструктуру, а также поддержку для оказания услуг, необходимых в процессе эксплуатации месторождений.

bp приводит комментарий вице-президента компании по проектам в Азербайджане, Грузии и Турции Катала Келли: "Мы очень рады, что успешно завершили этот сложный тендерный процесс, который длился более двух лет. Это соглашение было задумано для того, чтобы bp и ее партнеры могли использовать именно стратегию единого судна. Это означает, что отныне судно "Ханкенди" будет использоваться в качестве основного для всех наших строительных, монтажных, инспекционных, ремонтных и технических работ в море, а также для реагирования на чрезвычайные ситуации, что сделает наши операции более безопасными и эффективными".

Отметим, что первоначально контракт подписан на срок в три года с возможностью продления еще на два года.

"Ханкенди" - флагманское судно стоимостью 378 миллионов долларов. Оно было построено на Бакинском судостроительном заводе и сдано в эксплуатацию в сентябре 2017 года.

Это подводное строительное судно, вобравшее в себя последние технические достижения, было спроектировано и построено специально для проекта "Шахдениз" в рамках системы подводной добычи.

Судно имеет длину 155 метров, ширину - 32 метра и площадь главной палубы - 2000 квадратных метров.

Его грузоподъемность - 5 000 тонн. Имеет два моторных отсека с 6 генераторами мощностью 4,4 МВт и 2 генераторами мощностью 3,2 МВт. Оснащено системой динамического позиционирования для работы на волнах высотой 3,5 метра (Hs), основным краном весом 900 метрических тонн для проведения подводных операций на глубине до 600 метров, двумя системами водолазных капсул на 18 человек, двумя дистанционно управляемыми подводными аппаратами и усиленным оборудованием.

Судно "Ханкенди" может выполнять самые сложные работы без необходимости в якорях.

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