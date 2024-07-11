Эксперт ЦАЭРК о возросшей роли Среднего коридора

Глава отдела стратегического планирования Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), доктор экономических наук Агиль Асадов считает, что Средний коридор - это не только транспортная магистраль, но и "локомотив", стимул, способствующий диверсификации экономики и привлечению инвестиций, сообщает в четверг Day.Az.

Комментируя последний отчет международного рейтингового агентства "Moody's", в котором была отражена важность развития Среднего коридора, представитель ЦАЭРК выразил уверенность, что этот проект сыграет объединяющую роль для тюркских государств с общим ВВП более 1 триллиона долларов США, поддержит диверсификацию экономик стран региона и укрепит их кредитный профиль.

"Легкая доставка товаров и услуг, гибкая адаптация к изменениям, происходящим в глобальном пространстве, приносит государствам определенные выгоды и дивиденды. Транспортные коридоры стимулируют прогресс. В этом смысле Азербайджанская Республика имеет ряд преимуществ, обусловленных ее географическим положением и проводимой продуманной политикой", - считает Агиль Асадов.

По его мнению, транспортная система, после нефтяного сектора, является той отраслью, которая гарантирует наибольшие дивиденды, при реализации международных транспортных коридоров, проектов и программ.

"В результате серии шагов, начавшихся с проведения в 1998 году в Баку международной конференции, посвященной восстановлению "Великого Шелкового пути", Азербайджанская Республика становится важным транспортно-логистическим центром между Европой и Азией", - отметил представитель ЦАЭРК.

Он также напомнил о том, что 6 июля в Шуше в ходе неофициального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) была обсуждена важность построения устойчивого будущего через осуществление транспортных проектов.

"В Шушинской декларации отмечено, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), соединяющий Европу, Турцию, Южный Кавказ, Центральную Азию и Китай, служит дальнейшему расширению сотрудничества в целях укрепления региональной интеграции, оптимизации транспортных операций, таможенных процедур и обеспечения быстрой цифровизации. В документе отражены возможности и преимущества Азербайджана как транспортно-логистического узла", - сказал Агиль Асадов.

Он указал, что заявления и отчеты влиятельных международных организаций о социально-экономической и стратегической важности Среднего коридора подтверждают вышеизложенное.

"Важность и перспективы Среднего коридора были широко освещены в докладе Всемирного банка "Средний торговый и транспортный коридор: политика и инвестиции для утроения объемов грузовых перевозок и сокращения вдвое времени в пути к 2030 году". Недавно стратегическая роль коридора для региона была еще раз подчеркнута в отчете международного рейтингового агентства "Moody's". Все это указывает на усиление роли ТМТМ в цепочке создания дополнительной стоимости для повышения благосостояния народов региона", - отметил Агиль Асадов.

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