Команда председательства COP29 провела встречи в Ухане

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился в китайском Ухане с замминистра окружающей среды Японии Мацудзава Ютакой (Matsuzawa Yutaka), а также с министром по вопросам окружающей среды, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР Дионом Джорджем (Dion George).

Об этом сообщается на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х", передает во вторник Day.Az.

"Председательство COP29 провело продуктивную дискуссию с заместителем министра окружающей среды Японии Мацудзавой Ютакой в рамках министерской конференции по климатическим действиям (MoCA) в Ухане. MoCA - это хорошая возможность для сторон встретиться и добиться прогресса до COP29", - говорится в сообщении по итогам встречи с японской делегацией.

В ходе встречи с делегацией из ЮАР команда председательства COP29 обсудила ожидания от предстоящего климатического саммита в Баку, его приоритеты и взаимодействие.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!