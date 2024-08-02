Nar предоставляет доступ к высококачественным играм Cartoon Network

Все любимые персонажи ваших детей на одной платформе! Абоненты Nar могут получить доступ к играм с участием самых известных и любимых персонажей из мультфильмов Cartoon Network. Разнообразие игр высокого качества гарантирует безграничное веселье и развлечения для ваших детей.

Целью сотрудничества Nar и Digital Virgo, ведущего поставщика решений для оплаты и монетизации контента, является обеспечение доступа клиентов Nar к эксклюзивным и известным играм из обширного каталога Cartoon Network games.

Чтобы получить доступ к Cartoon Network games, наберите *668#YES. Затем отправьте сообщение с номером, обозначающим наиболее подходящую для вас подписку: "1" для ежедневной, "7" для еженедельной или "30" для ежемесячной подписки. Или наберите *448#YES для ежедневной подписки, *668#YES для еженедельной и *886#YES для ежемесячной подписки. После подтверждения вы получите PIN-код для ввода на веб-портале или в приложении Cartoon Network games.

Nar, приверженный стратегии доступных цен, представляет специальное предложение для своих абонентов: 3 дня бесплатного доступа для еженедельных и ежемесячных подписчиков! Это означает, что ваши дети смогут наслаждаться высококачественными игры без каких-либо первоначальных выплат. По истечении бесплатного пробного периода ежемесячная абонентская плата составит 5,99 AZN, а еженедельная - 1,99 AZN. Ежедневная абонентская плата составляет 0,40 AZN.

Чтобы узнать больше о Cartoon Network games, посетите сайт nar.az.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.