Запасы нефти в США за неделю снизились

Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 3,7 млн баррелей и на 2 августа составили 429,3 млн баррелей, сообщило Минэнерго США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве уточнили, что объем запасов на 6% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

На 17:32 мск октябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 2,48% - до $78 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в сентябре росла на 1,92%, до $74,7 за баррель.

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