Азербайджан и Всемирный климатический фонд обсудили подготовку к COP29, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках встречи замминистра Самеда Баширли с исполнительным директором Всемирного климатического фонда Янсом Нильсоном.

В ходе встречи было подчеркнуто, что проведение COP29 в Азербайджане в ноябре этого года отражает важность, которую страна придает решению климатических проблем и "зеленому росту".

Было отмечено, что эффективное сотрудничество с международными организациями, включая Всемирный климатический фонд, играет ключевую роль. Были представлены данные о развитии энергетического сектора страны в соответствии с глобальными целями по борьбе с изменением климата, а также подчеркнуто внимание к реализации мероприятий, направленных на развитие "зеленой" экономики и снижение последствий глобального изменения климата.

Стороны обменялись мнениями по вопросам проведения мероприятий COP29 и партнерства со Всемирным климатическим фондом.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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