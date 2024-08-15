Что обещает Азербайджану проект плавающих солнечных панелей?

Автор: Фарид Зохрабов

В Азербайджане с прошлого месяца начала работу плавучая электростанция. Новая станция, которая считается уникальной для электроэнергетики, работает на озере Бёюкшор. Мощность станции составляет 100 киловатт.

Плавающие солнечные панели - это инновационная технология, которая устанавливается на поверхности воды и вырабатывает электричество из солнечной энергии. Данные панели обычно размещаются в озерах, водохранилищах или других водоемах. В последние годы повысилась актуальность этих станций. Ожидается, что они будут развиваться все больше, но пока в этом году только 2 процента новых солнечных установок находятся на воде.

Плавающие солнечные панели имеют несколько основных преимуществ:

- поскольку они расположены на поверхности воды, это дает возможность использовать солнечную энергию на суше без использования земли;

- поверхность воды помогает охлаждать панели, тем самым увеличивая эффективность их работы;

- панель уменьшает испарение воды, покрывая ее поверхность, что помогает сохранить водные ресурсы.

Помимо этого, предполагается, что плавающие солнечные панели на 15 процентов эффективнее, чем наземные.