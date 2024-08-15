Азербайджанскому манату 32 года

Прошло 32 года со дня введения в обращение азербайджанского маната.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, национальная валюта манат была введена в обращение 15 августа 1992 года. Первая эмиссия денежных средств Азербайджанской Республики была напечатана Центральным банком Франции.

Основой организации денежного оборота в стране стало создание Центрального банка Азербайджана (тогда Национальный банк Азербайджана - ред.) в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 11 февраля 1992 года, а также Указ Президента "О выпуске в обращение национальной валюты Азербайджанской Республики" от 15 июля 1992 года. Так, в августе 1992 года были введены в обращение купюры номиналом 1, 10 и 250 манатов, в ноябре - монеты номиналом 5, 10, 20 и 50 гяпиков, в декабре - купюры номиналом 5 манатов, а в марте 1993 года - купюры номиналом 50, 100, 500 и 1000 манатов.

С подписанием общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Указа "Об объявлении национальной валюты единственным платежным средством на территории Азербайджанской Республики" от 11 декабря 1993 года Азербайджан вышел из рублевой зоны и Национальный банк приступил к осуществлению независимой денежной и курсовой политики. В целях регулирования наличного денежного оборота и оптимизации спроса на наличные средства, Национальный банк в 1994 году выпустил банкноты номиналом 10 000 манатов, а в 1996 году - 50 000 манатов.

7 февраля 2005 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ "Об изменении номинальной стоимости денежных знаков и масштаба цен (деноминации) в Азербайджанской Республике". В соответствии с Указом, с 1 января 2006 года на территории Азербайджана началось использование новых манатов. Деноминация была проведена в масштабе 1:5000, в течение года параллельно были в обращении старые и новые денежные знаки. С 1 января 2007 года Азербайджан полностью перешел на новый манат. В обращение были введены купюры номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 манатов и монеты номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50 гяпиков. 23 мая 2018 года была выпущена в обращение новая банкнота номиналом в 200 манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!