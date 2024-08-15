Сколько средств потрачено на восстановление Карабаха?

В январе-июне 2024 года на строительно-монтажные работы в освобожденных районах Азербайджана было израсходовано 2 миллиарда 56 миллионов 358 тысяч манатов.

Как передает Day.Az, по подсчетам Trend, основанным на отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана, объем этого показателя на 22.8 процента или 381 миллион 790 тысяч манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе-июне 2023 года на строительно-монтажные работы в освобожденных районах было направлено 1 миллиард 674 миллиона 568 тысяч манатов.

Отметим, что за этот период по сравнению с соответствующим периодом 2023 года трата средств на строительно-монтажные работы увеличились в 649 раз в Ходжалы, в 2,6 раза - в Губадлы, в 2,3 раза - в Агдаме, а в Шуше - на 52 процента.

Напомним, что за отчетный период больше всего средств было направлено в Кяльбаджар ( 438,5 миллиона манатов), Агдам (308.5 миллиона манатов) и Лачин (242,4 миллиона манатов).

Освобожденные районы I половина 2023-го года (в манатах) I половина 2024-го года (в манатах) Кяльбаджар 344 миллиона 611,7 тысячи 438 миллионов 462,2 тысячи Агдам 134 миллиона 678,8 тысячи 308 миллионов 519,5 тысячи Лачин 328 миллионов 972,3 тысячи 242 миллиона 400,4 тысячи Шуша 154 миллиона 999,2 тысячи 240 миллионов 303,7 тысячи Физули 314 миллионов 737,7 тысячи 226 миллионов 459,3 тысячи Зангилан 155 миллионов 769,7 тысячи 202 миллиона 507,7 тысячи Губадлы 67 миллионов 651,6 тысячи 173 миллиона 711,6 тысячи Джебраил 138 миллионов 505,2 тысячи 165 миллионов 735,3 тысячи Ходжавенд 34 миллиона 603,7 тысячи 26 миллионов 590,8 тысячи Ходжалы 38,1 тысячи 24 миллиона 737,9 тысячи Ханкенди 6 930 тысяч



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