В США рассматривают законодательный запрет на завышение цен на продукты

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис намерена добиваться принятия беспрецедентного федерального запрета на завышение цен на продукты питания. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источник из ее избирательного штаба сообщила газета Politico.

По данным издания, вице-президент объявит об этой инициативе 16 августа в ходе выступления в Северной Каролине. Там же Харрис изложит план действий на первые 100 дней своего президентства в случае победы на выборах 5 ноября. Его целью станет сдерживание роста цен на продовольствие и снижение повседневных расходов американцев, пишет издание.

"В рамках этого плана Харрис намерена поручить ФТК США и генпрокурорам штатов проводить расследования при завышении цен и взимать штрафы с нарушителей федерального запрета", - отметил источник журнала.

Высокая инфляция стала проблемой для администрации Джо Байдена еще в пандемию. Из-за этого их с Харрис рейтинги по экономике отстают от показателей Дональда Трампа. 14 августа республиканец заявил, что вице-президент "медлит с программой, т.к. хочет скопировать ее у республиканцев".

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