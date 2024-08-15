Создана возможность пополнения счетов через Систему мгновенных платежей в банкоматах

Центральным банком Азербайджана (ЦБА) продолжается работа по расширению охвата Системы мгновенных платежей (СМП) и увеличению ассортимента цифровых решений, предоставляемых пользователям.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, функциональность пополнения счетов чере СПМ в банкоматах была введена в эксплуатацию в рамках проекта, реализованного ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB). Так, в банкоматах нового поколения, принадлежащих ABB, просто введя "AniPay ID" (номер мобильного телефона, FİN-код, адрес электронной почты), можно пополнить счет любого банка, действующего на территории страны.

Возможность массового вноса банкнот в банкомат без необходимости ввода каких-либо дополнительных банковских реквизитов в процессе пополнения позволяет пользователям быстрее и безопаснее совершать данные операции.

Напомним, что клиенты банков, интегрированных в СМП, могут зарегистрировать свои банковские счета в СМП с помощью услуг интернет- и мобильного банкинга, привязать счета к простым идентификаторам (номер мобильного телефона, FİN-код, адрес электронной почты), создав "AniPay ID", и осуществлять платежи мгновенно в режиме 24/7/365.

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