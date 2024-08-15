Прорывные инициативы для устойчивого будущего

Источник: Агентство международной информации Trend

Конференция сторон (COP) - это важное международное мероприятие, посвященное вопросам изменения климата и проводимое под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Первая COP состоялась в 1995 году в Берлине, и с тех пор ежегодные встречи собирают представителей правительств, международных организаций и гражданского общества со всего мира.

В последние годы тема изменения климата все более тесно связывается с вопросами продовольственной безопасности, что делает сотрудничество COP и Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) особенно значимым. Совместные усилия этих организаций направлены на борьбу с голодом и улучшение условий жизни миллионов людей, особенно в уязвимых регионах, страдающих от последствий изменения климата.

Одним из ярких примеров успешного сотрудничества является программа "Food Assistance for Assets" (FFA). В рамках этой инициативы WFP и COP объединили усилия для создания устойчивых источников дохода и улучшения продовольственной безопасности в общинах, подверженных климатическим рискам. Проекты FFA включают восстановление деградированных земель, создание систем орошения, а также внедрение устойчивых сельскохозяйственных практик.

Еще одной успешной инициативой является программа "Climate Adaptation and Resilience for Food Security" (CARFS). В рамках этой программы WFP и COP разрабатывают и внедряют адаптационные меры, способствующие повышению устойчивости продовольственных систем в странах, наиболее уязвимых перед изменением климата. Одним из примеров является проект по адаптации сельского хозяйства в Малави, где благодаря внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства и улучшению водоснабжения удалось значительно повысить урожайность и снизить риск потерь урожая в результате засухи.

Сотрудничество COP не ограничивается только с WFP. Так, сотрудничество COP и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) играет ключевую роль в продвижении устойчивого сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности в условиях изменения климата.

Одним из важнейших примеров сотрудничества между COP и FAO является инициатива "Climate-Smart Agriculture" (CSA), которая продвигает устойчивое сельское хозяйство, учитывающее изменения климата. Программа включает в себя внедрение методов, повышающих устойчивость к экстремальным погодным условиям, улучшение управления водными ресурсами и сохранение биоразнообразия. В Непале, благодаря этой инициативе, фермеры смогли адаптировать свои хозяйства к изменяющимся климатическим условиям, увеличив урожайность и сократив потери от природных катастроф.

Кроме того, "Global Soil Partnership" (GSP) - еще одна успешная инициатива, в которой COP и FAO объединили усилия. Этот проект направлен на охрану и восстановление почвенных ресурсов, которые играют ключевую роль в поддержании продовольственной безопасности. В рамках GSP были внедрены меры по предотвращению эрозии почв, улучшению их плодородия и сохранению углерода в почвах, что способствует смягчению последствий изменения климата. Примеры успешных действий можно наблюдать в странах Латинской Америки, где улучшение управления почвами привело к повышению урожайности и снижению выбросов парниковых газов.

В свою очередь, сотрудничество COP с Международным фондом сельскохозяйственного развития (IFAD) направлено на улучшение условий жизни сельских общин, которые наиболее подвержены последствиям изменения климата.

Одной из самых успешных инициатив в этой связи является программа "Adaptation for Smallholder Agriculture Programme" (ASAP), разработанная IFAD при поддержке COP. Эта программа ориентирована на помощь мелким фермерам в адаптации к изменяющимся климатическим условиям. В Нигере, например, ASAP помог фермерам внедрить методы агролесоводства и системы водосбережения, что значительно улучшило устойчивость сельского хозяйства к засухам и повысило урожайность.

Еще один проект - "Renewable Energy for Rural Livelihoods" (RERL) реализуется IFAD совместно с COP и направлен на развитие возобновляемых источников энергии в сельских районах. В Непале эта инициатива позволила внедрить солнечные панели и мини-гидроэлектростанции, что обеспечило энергией удаленные деревни и способствовало развитию сельского хозяйства. Использование возобновляемых источников энергии также позволило сократить выбросы парниковых газов и улучшить условия жизни местных жителей.

Также хотелось бы и рассказать про действия, предпринятые в результате коллективных обязательств и совместного сотрудничества, принятых и реализованных на сегодняшний день.

За прошедший период на конференциях COP было принято множество важных решений и достигнуты значительные успехи в области международного сотрудничества и обязательств по климату.

Некоторые ключевые коллективные обязательства и совместные действия, принятые на конференциях:

Механизм гибкости (COP3, 1997): в рамках Киотского протокола, принятого на COP3, страны обязались сократить свои выбросы парниковых газов на 5% ниже уровней 1990 года в период с 2008 по 2012 годы. Это соглашение стало одним из первых глобальных обязательств по сокращению выбросов UNFCCC.

Найробийская программа по адаптации (COP12, 2006): На COP12 в Найроби была запущена Найробийская программа по адаптации, направленная на поддержку развивающихся стран в улучшении их способности к адаптации к изменению климата.

Копенгагенское соглашение (COP15, 2009): На COP15 в Копенгагене было принято соглашение, в котором страны договорились поддерживать уровень глобального потепления ниже 2°C.

"Зеленый" климатический фонд (COP16, 2010): На COP16 в Канкуне было учреждено создание "Зеленого" климатического фонда (Green Climate Fund, GCF) для поддержки развивающихся стран в их усилиях по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Дурбанская платформа (COP17, 2011): На COP17 в Дурбане была принята Дурбанская платформа для разработки нового глобального соглашения по климату, которое охватывало бы все страны. В последствии это привело к последующему принятию Парижского соглашения в 2015 году.

Глобальная цель по финансированию климатических инициатив: на конференциях COP страны-участницы согласились мобилизовать 100 миллиардов долларов ежегодно для поддержки развивающихся стран в их усилиях по борьбе с изменением климата. Следует отметить, что в рамках COP29 будет обсуждаться вопрос повышения финансирования до 150 миллиардов долларов.

Программы по борьбе с убытками и ущербом: в рамках COP27 был создан специальный фонд для компенсации убытков и ущерба, причиненных развивающимся странам климатическими катастрофами, такими как наводнения и ураганы.

Инициатива по нулевым выбросам: на COP26 участники соглашения договорились о глобальной инициативе по достижению нулевых выбросов углерода в течение следующего десятилетия.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.