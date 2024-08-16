Турецкая компания выходит на рынок Азербайджана с новым платежным решением

Турецкое финтех-платежное решение "United Payment" намерено выпустить собственный продукт "TURAN" на рынок Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в среду Trend генеральный директор ООО "United Payment" в Азербайджане Эдгар Абдуллаев.

"В течение месяца компания намерена запустить в Азербайджане продукт под названием "TURAN". Основная цель - предоставить пользователям возможность отправлять денежные средства из Азербайджана в Турцию, а затем расширить этот сервис на другие страны", - добавил он.

Отметим, что в 2015 году компания "United Payment" (к тому времени она называлась Birleşik Ödeme) получила лицензию на электронные деньги, в 2017 году компания "Wise" начала вести бизнес в Турции в партнерстве с United Payment, а в 2020 году компания открыла первый международный офис в Азербайджане.

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