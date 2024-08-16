В Ташкенте пройдет узбекско-азербайджанский бизнес-форум

22-23 августа 2024 года в Ташкенте состоится узбекско-азербайджанский бизнес-форум, а также выставка "Made in Azerbaijan".

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Данный форум будет способствовать укреплению экономических связей между двумя странами, развитию сотрудничества, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов. Форум станет площадкой для обсуждения путей увеличения объема торговли, обмена опытом и установления новых партнерских отношений между представителями бизнеса. Вместе с этим бизнес-форумом планируется проведение выставки продукции Азербайджанской Республики.

Для плодотворного сотрудничества открыта группа для узбекских и азербайджанских предпринимателей, стремящихся укрепить деловые связи, обмениваться передовыми идеями и организовывать встречи.

Регистрация на форум будет проходить 22 августа с 9:00 до 10:00.

Отметим, что торговый оборот между Азербайджаном и Узбекистаном с января по май 2024 года составил более 68,8 миллиона долларов США. Этот показатель составил 0,90 процента от общего внешнеторгового оборота страны.

Кроме того, Узбекистан за этот период импортировал продукцию из Азербайджана на сумму 10,6 миллиона долларов, а экспорт страны в Азербайджан составил 58,2 миллиона долларов.

Недавно, Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение товарооборота сельскохозяйственной продукции

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