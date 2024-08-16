10 сентября в Стамбуле состоится бизнес-форум Турция-Азербайджан-Туркменистан.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает Комитет внешнеэкономических связей Турции.

На форуме, который пройдет с участием министра торговли Турции Омера Болата, министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Батыра Атдаева, ожидается участие руководителей бизнес-организаций и предпринимателей из трех стран.

Отмечается, что подробности о месте проведения форума, программе и условиях участия будут представлены позже.

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