https://news.day.az/economy/1682365.html В Стамбуле состоится бизнес-форум Турция-Азербайджан-Туркменистан
В Стамбуле состоится бизнес-форум Турция-Азербайджан-Туркменистан
10 сентября в Стамбуле состоится бизнес-форум Турция-Азербайджан-Туркменистан.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает Комитет внешнеэкономических связей Турции.
На форуме, который пройдет с участием министра торговли Турции Омера Болата, министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Батыра Атдаева, ожидается участие руководителей бизнес-организаций и предпринимателей из трех стран.
Отмечается, что подробности о месте проведения форума, программе и условиях участия будут представлены позже.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре