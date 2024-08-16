Суд Дубая узаконил выплату зарплат в криптовалюте

Сотрудник дубайской компании подал иск к работодателю, который не выплатил ему зарплату, компенсацию за незаконное увольнение и другие причитающиеся ему суммы.

Как передает Day.Az со ссылкой на мировые СМИ, по трудовому договору работник получал зарплату частично в фиатных деньгах, а другую часть - в токенах EcoWatt. Но работодатель не смог выплатить часть зарплаты в токенах в течение шести месяцев. Суд первой инстанции Дубая рассмотрел это дело, признал выплату зарплаты в криптовалюте законной и взыскал с работодателя запрошенные сотрудником суммы.

При вынесении решений суд ссылался на закон ОАЭ "О гражданских сделках" и Федеральный декрет-закон от 2021 года "О трудовых отношениях", что говорит о последовательном применении правовых принципов при определении зарплаты. Но решение от 2024 года создало положительный прецедент. Он поможет интегрировать криптовалюту в повседневные финансовые операции и создать инновационную бизнес-среду, считают эксперты.

Партнер юридической фирмы NeosLegal из ОАЭ Ирина Хивер в разговоре с Cointelegraph отметила, что это решение продемонстрировало обновленный подход суда к нетрадиционным формам оплаты труда.

В 2023 году аналогичный иск отклонили из-за отсутствия точной оценки криптовалюты. Тогда суд признал законным включение токенов EcoWatts в трудовой договор, но так и не обязал работодателя выплатить зарплату в криптовалюте, поскольку сотрудник не привел четкий метод оценки валюты в фиатном выражении. "Это решение отразило традиционный подход и подчеркнуло необходимость представления конкретных доказательств при работе с нетрадиционными формами оплаты", - сказала И.Хивер. Но в 2024 году суд уже "сделал шаг вперед" и вынес решение в пользу сотрудника, обязав работодателя выплатить криптозарплату без ее конвертации в фиат.

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