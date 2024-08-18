Центробанк Ливии приостановил работу по необычной причине

Центральный банк Ливии приостановил свою работу из-за похищения неизвестными директора управления информационных технологий ЦБ. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении регулятора.

Центробанк сообщил, что директор управления Мусаб Мусаллим был утром в воскресенье, 18 августа, похищен из своего дома. Также там добавили, что ряду других высокопоставленных лиц ЦБ приходили угрозы о похищении.

В ЦБ подчеркнули, что приостанавливают всю деятельность и работу всех управлений регулятора и не будут ее возобновлять до тех пор, пока Мусаба Мусаллима не освободят.

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