bp возлагает большие надежды на "Азери-Чираг-Гюнешли"

Источник: Агентство международной информации Trend

Будущее блока ключевых месторождений Азербайджана - Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) будет развиваться по двум направлениям - это добыча нефти (продолжение проводимых с 1997 года операций) и добыча природного газа (NAG) как на мелководье, так и из глубокозалегающих резервуаров АЧГ.

Как передает Day.Az, об этом эксклюзивно Trend сказал вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

"Нефть с АЧГ, добываемая с 1997 года, по нашему мнению, будет приносить пользу Азербайджану в течение еще многих десятилетий. Мы смотрим на будущее АЧГ с таким же воодушевлением, как и на его замечательный 30-летний путь со дня подписания в сентябре 1994 года "Контракта века". Этот блок составляет основу наших планов на будущее", - подчеркнул Асланбейли.

По его словам, в настоящее время основной целью bp (оператор добычи) является максимизация добычи извлекаемых запасов с АЧГ, и для достижения этой цели компания в основном будет полагаться на широкий спектр инновационных технологий, которые используются ею в Каспийском регионе.

"Мы в этом году запустили на АЧГ крупнейшую, проводимую со стороны bp, программу 4D-сейсмических исследований высокого разрешения стоимостью 370 миллионов долларов США. По этой пятилетней уникальной сейсмической программе основное внимание фокусируется на изучении "Балаханской свиты" и "свиты Фасиля" (продуктивные резервуары). На площади АЧГ в 740 квадратных километров пройдут пять мониторингов в течение пяти лет, что позволит нам лучше понять состояние пласта-коллектора и, в конечном счете, решить наши задачи по улучшению добычи нефти на АЧГ. Мы рады сообщить, что более 70% работ, запланированных по данной программе 4D-сейсмики на этот год, уже выполнено", - сообщил Асланбейли.

По его словам, в отношении добычи нефти на АЧГ bp возлагает определенные надежды на введенную в апреле 2024 года в эксплуатацию седьмую добывающую платформу - "Центральный Восточный Азери" (ACE).

"На "АСЕ" в настоящее время нефть добывается из одной скважины, которая дает около 8 000 баррелей в сутки. К концу года мы планируем пробурить еще две добывающие скважины, что позволит нарастить добычу до 24 000 баррелей в сутки в текущем году", - сообщил вице-президент bp.

Он подчеркнул, что с точки зрения технологий и цифровизации, "ACE" является самой передовой платформой bp в мире.

"Мы убеждены, что "АСЕ" будет способствовать устойчивым и безопасным поставкам энергоресурсов с Каспия в течение многих десятилетий", - сказал Асланбейли.

Отметим, что на пике "ACE" будет давать 100 000 баррелей нефти в сутки. Выход на этот показатель намечен в течение нескольких лет и позволит стабилизировать снижение добычи нефти на АЧГ.

Касаясь перспектив извлечения природного газа с блока АЧГ, вице-президент bp сообщил, что с платформы "Чираг" уже успешно пробурена одна скважина до глубокозалегающего резервуара на южном крыле структуры АЧГ, позволяющая bp оптимистично смотреть на вопрос, связанный с будущим природного газа с глубоких слоёв АЧГ.

Отметим, что с 1997 года при добыче нефти с АЧГ автоматически, в связи с геологическим процессом добычи, идет попутный газ, малая часть которого транспортируется на берег и передается SOCAR, а основные объемы закачиваются обратно в пласты для повышения нефтеотдачи.

Параллельно bp договорилась с правительством Азербайджана наладить добычу природного газа с АЧГ, который находится на больших глубинах продуктивных пластов.

"На основании анализа данных первой пробуренной для оценки природного газа скважины, мы уже запланировали вторую скважину, которая будет буриться с платформы "Западный Чираг" в 2024 году. Мы надеемся получить больше данных о природном газе с этой второй скважины. Кроме того, эта скважина будет переведена в разряд добывающих (то есть будет первой добывающей скважиной deep-gas АЧГ) с целью получить природный газ с АЧГ", - сообщил Асланбейли.

Вице-президент bp уточнил, что первый газ с глубокозалегающего резервуара АЧГ будет получен в 2025 году.

Отметим, что с периода начала добычи на АЧГ (осень 1997 года) с него извлечено около 591 миллиона тонн нефти и свыше 221 миллиарда кубометров попутного газа.

"В сентябре текущего года мы будем отмечать 30-летие контракта по освоению АЧГ. На нашем стенде на выставке "Caspian Oil & Gas" в июне 2024 года мы представили 30-летнюю историю успешной разработки АЧГ, которая является историей выдающегося сотрудничества с Азербайджаном и замечательных достижений в энергетической отрасли страны", - отметил Асланбейли.

Напомним, что в АЧГ оператором добычи от имени сторон-подрядчиков Соглашения о разделе продукции АЧГ является компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в АЧГ выглядят следующим образом: bp (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%, завершает юридический процесс объявленной в декабре продажи этой доли SOCAR), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGCVidesh (2,31%).

Контракт по АЧГ истекает в декабре 2049 года.