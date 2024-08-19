Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это и компании ЛУКойл, и КАМАЗ, которая организовала сборочное производство, СОЛЛЕРС, УАЗ. Они работают успешно, и есть перспектива развития. Мы благодарны областям Азербайджана за созданные для их работы условия. Трансмашхолдинг заключил в феврале очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для бакинского метрополитена", - отметил российский лидер.

Он также сообщил, что Российская объединенная судостроительная компания вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса "река-море" для перевозки нефтепродуктов.