Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке

Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это и компании ЛУКойл, и КАМАЗ, которая организовала сборочное производство, СОЛЛЕРС, УАЗ. Они работают успешно, и есть перспектива развития. Мы благодарны областям Азербайджана за созданные для их работы условия. Трансмашхолдинг заключил в феврале очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для бакинского метрополитена", - отметил российский лидер.

Он также сообщил, что Российская объединенная судостроительная компания вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса "река-море" для перевозки нефтепродуктов.