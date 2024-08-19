"Газпром" и SOCAR договорились

Делегация ПАО "Газпром" во главе с Председателем Правления Алексеем Миллером принимает участие в мероприятиях государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджанскую Республику, передает Day.Az со ссылкой на ПАО "Газпром".

Алексей Миллер отметил, что взаимовыгодное, партнерское взаимодействие "Газпрома" и SOCAR динамично развивается.

"В частности, речь идет о проекте "Север-Юг", о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства", - отметил Миллер.

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