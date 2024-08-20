Грузия получает поддержку от АБР в рамках подготовки к COP29 в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

В то время как Грузия развивает свои инициативы в области изменения климата в преддверии конференции COP29 в Азербайджане, Азиатский банк развития (АБР) играет решающую роль в поддержке усилий страны в этом ключе.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила страновой директор АБР в Грузии Лесли Бирман Лам.

"Новая стратегия партнерства АБР с Грузией предусматривает план действий в области климата, который будет интегрирован в ключевые области сотрудничества до 2028 года. Эти ключевые области включают транспорт, энергетику, управление отходами, а также городское и региональное развитие", - сказала она.

Страновой директор упомянула, что АБР привержен укреплению сотрудничества во всем регионе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), в частности, путем обезуглероживания производственно-сбытовых цепочек и управления рисками стихийных бедствий.

По ее словам, в дополнение к этим стратегическим инициативам АБР оказывает техническую помощь Грузии в приведении ее в соответствие с Парижским соглашением и достижении обновленных национальных целей на 2030 год.

"Посредством технической помощи АБР стремится оказать политическую поддержку Грузии в обеспечении соответствия Парижскому соглашению и достижении обновленных национальных целей на 2030 год", - отметила Лам.

АБР также сыграл важную роль в развитии инновационного устойчивого финансирования в Грузии, нацеленного на инвестиции, связанные с изменением климата.

"В 2023 году АБР инвестировал 20 миллионов грузинских лари в "зеленые" облигации Tegeta, продвигая электромобили, расширяя сеть подзарядки и услуги, а также обезуглероживая транспортный сектор", - подчеркнула страновой директор.

Еще одной значительной инвестицией в 2023 году стал вклад АБР в размере 16 миллионов долларов США в облигации АО "Джорджия Капитал" на сумму 150 миллионов долларов, связанные с устойчивым развитием, которые поддерживают сокращение выбросов CO2 посредством проектов по повышению энергоэффективности и переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

"В данный момент АБР изучает новые проекты в области возобновляемой энергетики, включая гидроэнергетику, солнечную энергию и энергию ветра, которые, как ожидается, повысят энергетическую безопасность и устойчивость Грузии при борьбе с изменением климата. Эти проекты окажут положительное влияние на энергетическую безопасность и устойчивость Грузии, помогут справиться с изменением климата и предотвратить неблагоприятные последствия, а также принесут ощутимую пользу местным сообществам и широкой общественности. Они также окажут поддержку Грузии в достижении ее национальных целей", - пояснила страновой директор.

Лам также подчеркнула важность региональной интеграции и сотрудничества в преддверии COP29.

"COP29 - это прекрасная возможность изучить возможности для более широкой и всеобъемлющей региональной интеграции и сотрудничества, а также для создания устойчивой экономики. АБР находится на переднем крае усилий по региональной интеграции и обсуждает свою поддержку странам Южного Кавказа в подготовке к COP29", - добавила она.

В целом, АБР выделил Грузии в общей сложности помощь на сумму до 5 миллиардов долларов США, которая включает кредиты, гранты и техническую помощь.

"Из этой суммы 935 миллионов долларов выделено непосредственно частному сектору. Портфель суверенных кредитов банка в настоящее время составляет 1,9 миллиарда долларов, более половины из которых направлено на транспорт и дорожную инфраструктуру, а треть - на проекты в области городской инфраструктуры и водоснабжения", - сказала она.

Лам подчеркнула потенциал Грузии как ведущего туристического направления и естественного транзитного узла, отметив, что усилия АБР направлены на развитие современных экономических коридоров, пригодных для жизни городов и квалифицированной рабочей силы.

"Обеспечение того, чтобы эти изменения привели к экологичному, инклюзивному и устойчивому росту, остается главным приоритетом", - отметила она.

Страновой директор выразила поддержку проектам Грузии, направленным на модернизацию дорожных сетей, систем водоснабжения и канализации, а также энергетической инфраструктуры.

"Эти инвестиции уже начали приносить плоды, улучшая экономические возможности и повышая региональную значимость", - упомянула Лам.

В последние годы АБР расширил свой портфель проектов, охватив сферы образования, здравоохранения и сельского хозяйства, полагая, что инвестиции в человеческий капитал, социальную защиту и сельское хозяйство будут способствовать укреплению продовольственной безопасности, повышению устойчивости к изменению климата и повышению качества жизни.

Примером недавнего участия АБР является его инвестиция в размере 40 миллионов долларов в зеленые облигации АО "Глобальные коммунальные услуги Грузии" (GGU) на сумму 300 миллионов долларов, о которой было объявлено 26 июля 2024 года. Эти инвестиции, включающие 20 миллионов долларов из обычного капитала и 20 миллионов долларов из фонда "LEAP 2", управляемого АБР, а также обязательства JICA в размере 1,5 миллиардов долларов, позволят укрепить сеть водоснабжения Тбилиси и повысить устойчивость к изменению климата поверхностных и подземных вод.

"Это последняя из примерно 45 сделок АБР в рамках операций частного сектора в Грузии, что укрепляет роль АБР как ведущего банка по решению проблем климата в регионе", - пояснила Лам.

Кроме того, АБР недавно утвердил программу здравоохранения, направленную на улучшение доступа к качественному и недорогостоящему медицинскому обслуживанию, особенно для бедных и уязвимых слоев населения. Программа направлена на улучшение медицинского обслуживания, увеличение государственного финансирования первичной медико-санитарной помощи и совершенствование цифрового управления здравоохранением.

Сельскохозяйственная программа АБР направлена на модернизацию ирригационных систем и поддержку институциональных реформ в Грузии.

"Эта инициатива поможет фермерам в регионе Кахетии внедрить передовые технологии сельскохозяйственного производства таких ценных культур, как виноград. Это включает в себя управление водными ресурсами с учетом климатических условий, местное хранение и рециркуляцию воды, а также меры по борьбе с эрозией почв", - добавила страновой директор.

Кроме того, АБР планирует продолжать поддерживать рост микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Грузии как посредством банковского, так и небанковского финансирования, а также инициатив по наращиванию потенциала.

"В 2023 году мы помогли АО "Кредо Банк" (Credo Bank), одному из крупнейших банков Грузии, расширить его кредитование в сельскохозяйственном секторе. Эти усилия были направлены на увеличение внутреннего производства продуктов питания и сокращение импорта для решения проблем продовольственной безопасности", - подчеркнула она.

По ее словам, АБР выделил кредиты в местной валюте на общую сумму 65 миллионов грузинских лари (приблизительно 24,8 миллиона долларов США) для Credo Bank в поддержку продовольственной безопасности в рамках проекта "Инклюзивный доступ к финансированию".

"Это финансирование позволило Credo Bank предоставлять кредиты разнообразной группе сельских заемщиков, включая женщин-фермеров и владельцев малого бизнеса, занимающихся производством, переработкой и торговлей по всей цепочке создания стоимости в сельской местности", - пояснила страновой директор.

Она также упомянула, что в дополнение к кредитам АБР предоставил грант в размере 550 000 долларов США, чтобы помочь клиентам Credo Bank, особенно женщинам-предпринимателям, улучшить свои навыки как в сельскохозяйственном производстве, так и в сфере цифровых услуг.

"В рамках гендерной стратегии и инклюзивности своей Программы финансирования торговли и цепочки поставок АБР провел несколько семинаров в 2023 году в сотрудничестве с Международной торгово-промышленной палатой Грузии. Целью этих семинаров была поддержка женщин-предпринимателей в получении доступа к международным рынкам, повышении ликвидности и управлении рисками, связанными с международной торговлей", - сказала Лам.

Страновой директор также подчеркнула стратегическое значение расположения Грузии на перекрестке Азии и Европы.

"Грузия находится в уникальном месте, которое позволяет ей служить важным транзитным маршрутом, связывающим Кавказ и Центральную Азию с мировыми рынками через автомобильные и железные дороги и порты Черного моря", - сказала страновой директор.

По ее словам, эффективность транспортного и логистического сектора Грузии имеет далеко идущие последствия для всего региона, особенно для стран Кавказа и Центральной Азии, не имеющих выхода к морю. Она отметила исключительную важность Среднего коридора в этой связи.

"Маршрут расширяет торговые возможности и облегчает доступ к новым рынкам. Он также помогает создавать новые рабочие места и играет важную роль в развитии инфраструктуры во всех участвующих странах", - подчеркнула она.

Страновой директор добавила, что сочетание различных видов транспорта может улучшить связи между экономическими центрами и повысить эффективность логистики.

"Однако в АБР признают, что существуют проблемы, которые необходимо преодолеть, включая неадекватную железнодорожную сеть, недостаточное количество фидерных судов и портовой инфраструктуры, а также трудоемкие пограничные переходы и громоздкие процедуры таможенного оформления.

Решение этих проблем, наряду с расширением участия частного сектора, имеет важное значение для оптимизации потенциала Среднего коридора", - сказала в заключении представитель банка.

представила информацию о прогнозах АБР в отношении экономического роста Грузии, уровня инфляции и денежно-кредитной политики, а также обсудила финансовые планы банка на ближайшие годы.

"АБР признает значительный опыт Грузии в области впечатляющих макроэкономических показателей, обеспечивающих устойчивое восстановление экономики и стабильность цен после COVID-19 и войны между Россией и Украиной", - сказала Лам.

Она отметила восстановление Грузии после пандемии, ознаменованное двумя годами подряд двузначного роста в 2021 и 2022 годах, наряду с низкой инфляцией и продолжающимся устойчивым ростом в 2023 и 2024 годах, темпы роста которого на сегодняшний день составляют 9,3 процента.

Тем не менее, представитель банка упомянула о стоящих перед страной задачах, особенно учитывая геополитическую напряженность и экономические изменения в регионе в целом.

"Несмотря на то, что доходы от туризма продолжают оставаться высокими, увеличившись на 1,5 процента в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и продемонстрировав 40-процентный рост по сравнению с уровнем 2019 года, предшествовавшим пандемии, мы наблюдали снижение объема денежных переводов на 36 процентов за тот же период, а также рост на 10 процентов годового снижения экспорта. Эти проблемы с экспортом были связаны с замедлением реэкспорта транспортных средств и слабым мировым спросом на ферросплавы", - пояснила она.

Несмотря на упомянутые трудности, Лам подчеркнула, что уровень безработицы и бедности в Грузии снизился до исторически низкого уровня: безработица составляет 14 процентов, а бедность - 11,8 процента.

"Недавно МВФ признал Грузию одной из лучших стран в мире по созданию рабочих мест и сокращению безработицы, оценив тенденцию безработицы в разных странах за последние 10 лет", - добавила она.

Тем не менее, она подчеркнула необходимость продолжения структурных реформ в Грузии для диверсификации экономики, повышения производительности труда и поддержки технологических инноваций.

Страновой директор также рассказала о планах финансирования АБР для Грузии, которые согласованы с Национальной стратегией развития страны "Видение 2030".

"Пятилетняя стратегия партнерства, которую АБР одобрил для Грузии, напрямую поддерживает три основных приоритета - экономическое развитие, социальную политику и развитие человеческого капитала, а также государственное управление. Основное внимание АБР будет уделяться продвижению регионального сотрудничества и интеграции, росту за счет частного сектора и устойчивому развитию.

Мы продолжим помогать Грузии расширять ее мультимодальную транспортную сеть, повышать устойчивость населения к изменению климата и стихийным бедствиям, а также расширять производство экологически чистой энергии и торговлю ею. Поддержка АБР также будет распространяться на укрепление национальных систем социальной защиты, пенсионные реформы и развитие рынка капитала, а также на повышение уровня профессионального образования и переподготовки наряду с системой общего образования страны посредством текущих и запланированных проектов", - сказала в заключение Лесли Бирман Лам.