Пользователи системы Western Union сталкиваются с проблемой при отправке денежных переводов из Азербайджана в Эстонию. На месте им сообщают, что переводы из Азербайджана в данный момент не обслуживаются.

Как сообщает во вторник Day.Az, в редакцию поступили жалобы от читателей по этому вопросу, и в связи с этим был отправлен запрос в компанию.

Директор по коммуникациям Western Union Николас Мандалас подтвердил наличие технических проблем, затрагивающих ряд денежных переводов из Азербайджана в Эстонию.

"Наши команды работают над исправлением этой ситуации", - подчеркнул Николас Мандалас.

Напомним, что Western Union - одна из крупнейших международных систем денежных переводов, основанная в 1851 году. Компания предоставляет услуги по быстрому и безопасному переводу денег по всему миру, работая более чем в 200 странах. Western Union специализируется на трансграничных переводах, обслуживая миллионы клиентов как через сеть своих отделений, так и через онлайн-платформы.

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