https://news.day.az/economy/1683029.html Цена золота обновила исторический максимум
Цена золота обновила исторический максимум
Цена фьючерса на золото (одна тройская унция) на бирже COMEX в Нью-Йорке обновила исторический максимум.
Как сообщает Day.Az, в ходе состоявшихся сегодня торгов на COMEX в Нью-Йорке цена тройской унции золота выросла на 0,82% - до 2562,1 доллара США.
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