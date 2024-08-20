Цена золота обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото (одна тройская унция) на бирже COMEX в Нью-Йорке обновила исторический максимум.

Как сообщает Day.Az, в ходе состоявшихся сегодня торгов на COMEX в Нью-Йорке цена тройской унции золота выросла на 0,82% - до 2562,1 доллара США.

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