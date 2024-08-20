Польша хочет несколько млрд евро в помощь
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские власти планируют направить в Брюссель запрос на единовременную выплату в размере 7 млрд евро.
Как сообщает Day.Az, этот транш станет одним из самых крупных за 20 лет пребывания Польши в сообществе.
Владислав Косиняк-Камыш отметил, что вторая и третья заявки на выплату из ранее замороженных для Варшавы фондов Евросоюза будут направлены до 13 сентября, пишет ТАСС.
В начале марта Еврокомиссия приняла решение разблокировать до 137 млрд евро бюджета Евросоюза для Польши в ответ на начало реформ по обеспечению независимости судебной системы.
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