Польша хочет несколько млрд евро в помощь

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские власти планируют направить в Брюссель запрос на единовременную выплату в размере 7 млрд евро.

Как сообщает Day.Az, этот транш станет одним из самых крупных за 20 лет пребывания Польши в сообществе.

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что вторая и третья заявки на выплату из ранее замороженных для Варшавы фондов Евросоюза будут направлены до 13 сентября, пишет ТАСС.

В начале марта Еврокомиссия приняла решение разблокировать до 137 млрд евро бюджета Евросоюза для Польши в ответ на начало реформ по обеспечению независимости судебной системы.

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