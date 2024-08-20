Азербайджанская операционная компания COP29 и UNFCCC начали технические испытания

Продолжаются процессы подготовки по различным направлениям к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре текущего года в Баку.

Как сообщили во вторник Day.Az в Азербайджанской операционной компании COP29, для организации мероприятия в соответствии с протоколами и стандартами Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) дан старт этапу технических испытаний с целью обеспечения бесперебойной и безупречной работы систем информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Этот этап под названием "Утверждение технической концепции" (Proof of Concept - PoC) начался 19 августа на Бакинском стадионе, месте проведения мероприятия, с участием Азербайджанской операционной компании COP29 и полномочных представителей UNFCCC. В первый день испытаний представители UNFCCC ознакомились с существующими системами в готовой инфраструктуре, посетили два имеющихся центра баз данных, а также комнаты агрегации и коммуникации.

Во время этапа PoC, который продлится три недели, с помощью различных тестов будут проверяться безопасность, функциональность и эффективность сетей и услуг, которые будут использоваться во время климатической конференции. Эти проверки будут включать в себя ряд этапов, таких как безопасность ИКТ и услуг беспроводной сети, симуляционные испытания процесса аккредитации, а также испытания кибербезопасности. Эти проверки служат для оценки возможных рисков, позволяя обеспечить техническую подготовку для предотвращения любых проблем, которые могут возникнуть во время мероприятия.

Отметим, что в проверках PoC, которые продлятся до 8 сентября, также будут задействованы соответствующие сотрудники компаний партнеров и подрядчиков, которые будут работать на месте проведения мероприятия. По итогам этапа тестирования PoC будет оценен и подтвержден уровень готовности инфраструктуры ИКТ, который будет реализован на конференции COP29, и будет обеспечено приведение систем в полную работоспособность.

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