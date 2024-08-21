Почему "зеленая" энергия

Источник: Агентство международной информации Trend

В настоящее время одной из глобальных проблем в мире является изменение климата. Сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетика, леса, туризм и прибрежные районы Азербайджана подвержены изменению климата.

Но использование "зеленой" энергии положительно влияет на смягчение последствий изменения климата.

"Зеленая" энергия поступает из возобновляемых источников энергии. Эти источники возобновляются естественным путем и, в отличие от ископаемого топлива, сводят к минимуму выбросы углекислого газа и других токсичных газов.

Когда используется "зеленая" энергия, уровень неестественного углекислого газа в атмосфере снижается, что может замедлить темпы изменения климата. В то же время эти виды энергии защищают природные ресурсы и поддерживают устойчивость экосистем.

Наряду с этим, развитие технологий "зеленой" энергии, увеличивая разнообразие в производстве энергии, повышает энергетическую безопасность, создает новые возможности для бизнеса в экономике, стимулирует внедрение новых подходов и технологий.

В результате развития отрасли "зеленой" энергии создаются новые рабочие места, что является одним из важных факторов устойчивого развития.

Таким образом, использование "зеленой" энергии рассматривается как важный шаг в борьбе с изменением климата.