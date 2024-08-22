Азербайджан и Узбекистан укрепляют связи

Источник: Агентство международной информации Trend

В последние годы отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии стали не просто дружескими и добрососедскими, а по-настоящему стратегическими. Глобальные изменения привели к тому, что Азербайджан и его соседи за Каспием стали более активно сотрудничать в различных секторах. Это не просто стратегическое партнерство на словах - оно подкреплено реальными экономическими проектами континентального значения.

Узбекистан является одним из лучших примеров. Между Баку и Ташкентом уже сложились прочные стратегические партнерские отношения, при этом каждый аспект двустороннего сотрудничества имеет важное значение в более широких рамках их взаимоотношений. Регулярные встречи на высоком уровне между двумя странами подчеркивают глубину их связей.

Сегодня в Ташкенте стартует узбекско-азербайджанский бизнес-форум. Это мероприятие станет платформой для обсуждения путей расширения торговли, обмена опытом и налаживания новых партнерских отношений между лидерами бизнеса.

Рассмотрим ключевые аспекты тесного экономического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

В 2023 году Узбекистан и Азербайджан подписали двустороннее соглашение о создании инвестиционного фонда на сумму 500 миллионов долларов. Во время последнего визита президента Мирзиеева в Баку обе стороны договорились увеличить капитал фонда.

Промышленное сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном неуклонно расширяется. В настоящее время в Узбекистане действуют 236 предприятий с азербайджанским капиталом, в том числе 62 совместных предприятия и 174 предприятия, полностью принадлежащих иностранцам. Кроме того, в Азербайджане активно работают 70 узбекских компаний. Совместный узбекско-Азербайджанский инвестиционный фонд играет решающую роль в стимулировании этого роста. Перспективными отраслями для сотрудничества являются производство шелка, создание текстильного кластера, строительство международной школы и проекты по производству продуктов питания.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов объявил в этом году, что две страны планируют создать совместную коммерческую онлайн-платформу. Эта платформа позволит предприятиям обеих стран легко взаимодействовать, облегчая торговые операции и инициируя совместные инвестиционные проекты. Запуская эту онлайн-платформу, Азербайджан и Узбекистан стремятся предоставить предпринимателям ценный инструмент для поиска подходящих партнеров и создания новых возможностей для торгово-экономического сотрудничества.

Более того, в июле Азербайджан и Узбекистан подписали итоговый протокол по укреплению своего партнерства в ходе 13-го заседания Азербайджано-узбекской межправительственной комиссии.

В целом, с января по июль 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 118,2 миллиона долларов. В 2023 году товарооборот увеличился на 26,5 процента и составил 231,6 миллиона долларов. В настоящее время предпринимаются усилия по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов.

"Договор о создании Высшего Межгосударственного совета между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан" был подписан во время визита Президента Шавката Мирзиеёва в Баку в августе 2023 года. В ходе этого визита было подписано в общей сложности 20 документов. В настоящее время в основе этого продуктивного сотрудничества лежит более 180 соглашений.

Ведущие энергетические корпорации обеих стран, SOCAR и "Узбекнефтегаз", активно работают над тем, чтобы поднять свое сотрудничество на новый уровень. В 2023 году они успешно создали совместное предприятие, специализирующееся на торговле газом. В мае 2024 года министр Лазиз Кудратов объявил о продолжающихся переговорах с SOCAR по поводу ее участия в проектах по добыче нефти и газа в Узбекистане. Аналогичным образом, переговоры об участии "Узбекнефтегаза" в проектах по добыче газа в Азербайджане находятся на завершающей стадии.

Конечно, сотрудничество между двумя странами выходит за рамки традиционных энергетических ресурсов. Признавая важность перехода к энергетике, Баку и Ташкент активно работают над внедрением "зеленых" технологий в свои энергетические системы. Одним из наиболее значительных достижений последнего времени является трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном о передаче зеленой энергии.

Недавнее соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном было достигнуто во время первой встречи министров энергетики стран Центральной Азии в Казахстане. Соглашение направлено на создание совместного предприятия со штаб-квартирой в Баку для экспорта экологически чистой энергии из Центральной Азии в Европу. Это основано на подписанном в декабре 2022 года соглашении между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией о создании энергетического коридора с Кавказа в Европу. В рамках этой инициативы будет проложен подводный кабель протяженностью 1195 километров для передачи экологически чистой электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию, а затем в Венгрию и другие европейские страны. Целью проекта является выработка до 4 ГВт экологически чистой энергии.

В августе, после трехсторонней встречи в Астане по объединению энергетических сетей, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол. Они согласовали проект Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи экологически чистой энергии между тремя странами, утвердили техническое задание для первоначального технико-экономического обоснования и выбрали итальянскую компанию CESI для его проведения. Соглашение предусматривает изучение вариантов подключения энергетических систем, включая прокладку высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и в других регионах, для оптимизации торговли экологически чистой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Более того, Азербайджан и Узбекистан, расположенные на ключевых транспортных маршрутах, активно сотрудничают в этой области. Благодаря дальновидной политике президента Ильхама Алиева Азербайджан развил важнейшую транспортную и логистическую инфраструктуру и в настоящее время интегрирован в международные транспортные сети. Это значительно увеличит грузопоток из стран Центральной Азии, включая Узбекистан, через Азербайджан. Ключевым событием в этом отношении является "Соглашение о международных автомобильных перевозках между правительствами Азербайджана и Узбекистана", подписанное в ходе государственного визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан.

Налаживание прочных связей со странами Центральной Азии является ключевым направлением дальновидной внешней политики Президента Ильхама Алиева. В то же время, укрепляя сотрудничество с Европой, Азербайджан эффективно служит мостом, соединяющим Центральную Азию с Западом.

В этом контексте, как текущие, так и предстоящие совместные инициативы Азербайджана и его близкого партнера Узбекистана направлены на реализацию новых транспортных проектов, развитие энергетических проектов и улучшение инфраструктуры в целом. Эти усилия направлены на превращение региона в центр взаимного сотрудничества, что принесет пользу всем вовлеченным сторонам. Кроме того, эти проекты откроют новые возможности для укрепления межрегиональных связей и создания многообещающих перспектив.