Азербайджанские бизнесмены видят перспективы в Узбекистане

Азербайджанские предприниматели заинтересованы в экспорте продукции в Узбекистан.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте.

"На форум приехали 67 компаний из Азербайджана, а также представители около 10 государственных учреждений. Это яркий пример того, насколько велик интерес азербайджанского бизнеса к Узбекистану, к возможностям экспорта и поддержке узбекских партнеров. Кроме того, сегодня стартует выставка азербайджанской продукции "Основные направления экономики - ступень к совместному процветанию", - сказал он.

Отметим, что 22 августа в Ташкенте стартовал двухдневный узбекско-азербайджанский бизнес-форум.

Отмечается, что данный форум будет способствовать укреплению экономических связей между двумя странами, развитию сотрудничества, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов.

Форум станет площадкой для обсуждения путей увеличения объема торговли, обмена опытом и установления новых партнерских отношений между представителями бизнеса.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане действуют 236 предприятий с азербайджанским капиталом, в том числе 62 совместных предприятия и 174 предприятия, полностью принадлежащих иностранцам. Кроме того, в Азербайджане активно работают 70 узбекских компаний.

В целом, с января по июль 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 118,2 миллиона долларов.

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