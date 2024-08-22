https://news.day.az/economy/1683391.html Узбекистан и Азербайджан создадут торговые дома и шоурумы
Узбекистан и Азербайджан создадут торговые дома и шоурумы
Узбекистан и Азербайджан планируют открыть свои торговые дома и шоурумы в Баку, Шуше, Ташкенте и Самарканде.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте.
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