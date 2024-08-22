Узбекистан и Азербайджан создадут торговые дома и шоурумы

Узбекистан и Азербайджан планируют открыть свои торговые дома и шоурумы в Баку, Шуше, Ташкенте и Самарканде.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!