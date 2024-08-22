Азербайджан и Узбекистан разработают совместную бизнес-карту

Азербайджан и Узбекистан примут совместную дорожную карту по развитию бизнеса.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте.

"За последние пять лет товарооборот между двумя странами увеличился в три раза. С начала этого года объемы взаимной торговли выросли еще на 20 процентов. Абсолютные значения пока остаются скромными, но мы поставили цель уже в ближайший год-два довести эти показатели до одного миллиарда долларов. Мы для этого создали все необходимые условия", - сказал он.

Министр подчеркнул, что при поддержке правительства Азербайджана действует совместная инвестиционная компания, которая активно включилась в работу и уже сформировала солидный портфель инвестиционных проектов, которые уже в самое ближайшее время дадут конкретные результаты.

"Мы сегодня активно взаимодействуем в самых различных сферах. Это и энергетика, и градостроительство, машиностроение, текстильная, шелковая промышленность, сельское хозяйство. Крупнейшие азербайджанские компании уже начали свою деятельность в Узбекистане. Намерены и далее способствовать расширению активного диалога, создавать условия для того, чтобы предприниматели двух стран чаще встречались, чаще обменивались мнениями, деловыми идеями, которые в итоге, мы надеемся, будут вытекать в конкретные торговые контракты и проекты промышленной кооперации", - добавил Кудратов.

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