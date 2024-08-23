Иск из-за нефтегазовых лицензий в Северном море угрожает Великобритании

Решение Великобритании выдать десятки новых лицензий на разведку месторождений нефти и газа оспаривается в суде организацией по охране морской среды Oceana UK, которая утверждает, что министры незаконно не учли воздействие на морскую жизнь.

Как сообщает Day.Az, компания Oceana UK подала в суд на 31 лицензию, выданную предыдущим правительством Великобритании. Лицензия на разведку не обязательно приводит к открытию месторождения, хотя экологические организации утверждают, что расширение добычи нефти и газа несовместимо с целью правительства по достижению экономики с нулевым выбросом углерода к 2050 году.

На этой неделе Oceana UK и другие члены Альянса против морского бурения обратились с письмом к министру энергетической безопасности Великобритании Эду Милибэнду с просьбой уступить судебному иску Oceana. Министерство отказалось от комментариев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!