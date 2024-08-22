Ожидается открытие текстильного производства в Ханкенди

В ближайшее время ожидается открытие текстильного производства в городе Ханкенди.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте.

"В ближайшее время ожидается открытие текстильного производства в городе Ханкенди. Этот инвестиционный проект реализуется узбекской компанией", - подчеркнул он.

Министр упомянул, что экономики Азербайджана и Узбекистана развиваются стремительно.

"Мы наблюдаем значительное увеличение интереса со стороны азербайджанских предпринимателей к активной деятельности на территории Узбекистана. Взаимный интерес растет и со стороны узбекских бизнесменов, что нас очень радует. Как мы подчеркивали в предыдущие годы, у нас теперь есть совместный эмиссионный инструмент, и я уверен, что со временем мы будем все чаще видеть его положительное воздействие", - добавил он.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане действуют 236 предприятий с азербайджанским капиталом, в том числе 62 совместных предприятия и 174 предприятия, полностью принадлежащих иностранцам. Кроме того, в Азербайджане активно работают 70 узбекских компаний.

В целом, с января по июль 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 118,2 миллиона долларов США.

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