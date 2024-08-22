Среди медицинских учреждений, выделенных для оказания квалифицированной медицинской помощи в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Азербайджане, есть и Yeni Klinika, подведомственная TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев и исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов ознакомились с подготовительным процессом, проводимым в Yeni Klinika.

Официальные лица осмотрели отделения скорой и неотложной медицинской помощи, реанимации и стационара новой клиники, им была предоставлена подробная информация о медицинских услугах, которые будут выполняться в соответствии с клиническими протоколами.

Вугар Гурбанов сообщил, что с учетом вероятности в необходимости медицинской помощи на время мероприятия в отделении скорой и неотложной медицинской помощи Yeni Klinika выделено 10 коек, оснащенных специальными мониторами и кислородными панелями, 3 койки в детском отделении неотложной медицинской помощи, 10 в стационарном отделении, 4 в отделении реанимации, 3 койки в отделении детской реанимации и интенсивной терапии и одна койка в операционной.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!