Микаил Джаббаров о перспективах совместной деятельности Азербайджана и Узбекистана

Азербайджан и Узбекистан имеют возможности для расширения совместной деятельности в третьих странах.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте.

"Возможности расширения совместной деятельности предпринимателей существуют не только в Азербайджане и Узбекистане, но и в третьих странах", - заявил он.

Министр напомнил, что неделю назад представители соответствующих министерств и компаний Азербайджана и Узбекистана совершили совместную поездку в Афганистан.

"Это направление представляется перспективным для совместной деятельности и это не единственная юрисдикция, в которой обе страны могут успешно работать и реализовывать свои планы", - подчеркнул он.

Джаббаров также упомянул о том, что созданное транспортное и логистическое партнерство приносит ожидаемые результаты.

"Наблюдается стабильный рост грузоперевозок в обоих направлениях, с ежегодным увеличением примерно на 20-30 процентов", - добавил Джаббаров.

В этом контексте министр подчеркнул значимость проводимых встреч и мероприятий.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане действуют 236 предприятий с азербайджанским капиталом, в том числе 62 совместных предприятия и 174 предприятия, полностью принадлежащих иностранцам. Кроме того, в Азербайджане активно работают 70 узбекских компаний.

В целом, с января по июль 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 118,2 миллиона долларов США.

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