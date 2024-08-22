Азербайджан и Узбекистан заключили соглашения в ряде отраслей

Азербайджан и Узбекистан обменялись подписанными соглашениями в различных отраслях.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На узбекско-азербайджанском бизнес фоурме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями в различных отраслях, включая энергетику, образование, логистику и строительство, расширяющими сотрудничество между Баку и Ташкентом, а также побратимство азербайджанского города Губа с узбекским городом Джизак и города Бейлаган с городом Шахрисабз. Эти соглашения имеют большое значение для углубления отношений и укрепления многогранного партнерства между нашими странами", - говорится в публикации.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане действуют 236 предприятий с азербайджанским капиталом, в том числе 62 совместных предприятия и 174 предприятия, полностью принадлежащих иностранцам. Кроме того, в Азербайджане активно работают 70 узбекских компаний.

В целом, с января по июль 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 118,2 миллиона долларов США.

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