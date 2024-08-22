Председательство COP29 рассмотрело привлечение инвестиций для климатических проектов

Исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов и лидер высокого уровня ООН по климату COP29 Нигяр Арпадараи встретились с представителями инициативы Всемирного экономического форума (WEF) "Пожертвование на усиление действий по борьбе с изменением климата" (GAEA).

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сообщается в аккаунте COP29 в социальной сети X.

"Сегодня состоялись плодотворные обсуждения с представителями инициативы Всемирного экономического форума GAEA (Giving to Amplify Earth Action). Они включали в себя обмен мнениями о том, как благотворительность может быть использована для привлечения большего количества инвестиций в климатические мероприятия", - говорится в публикации.

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