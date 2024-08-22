В Ташкенте состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на церемонии открытия выступили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Микаил Джаббаров во вступительной речи отметил, что Азербайджан и Узбекистан имеют возможности для расширения совместной деятельности в третьих странах.

Министр напомнил, что неделю назад представители соответствующих министерств и компаний Азербайджана и Узбекистана совершили совместную поездку в Афганистан.

"Это направление представляется перспективным для совместной деятельности и это не единственная юрисдикция, в которой обе страны могут успешно работать и реализовывать свои планы", - подчеркнул он.

Микаил Джаббаров также заявил, что в ближайшее время ожидается открытие текстильного производства в городе Ханкенди.

"Этот инвестиционный проект реализуется узбекской компанией", - добавил он.

В свою очередь, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов подчеркнул, что Азербайджан и Узбекистан примут совместную дорожную карту по развитию бизнеса.

"Мы сегодня активно взаимодействуем в самых различных сферах. Это и энергетика, и градостроительство, машиностроение, текстильная, шелковая промышленность, сельское хозяйство. Крупнейшие азербайджанские компании уже начали свою деятельность в Узбекистане. Намерены и далее способствовать расширению активного диалога, создавать условия для того, чтобы предприниматели двух стран чаще встречались, чаще обменивались мнениями, деловыми идеями, которые в итоге, мы надеемся, будут вытекать в конкретные торговые контракты и проекты промышленной кооперации", - заявил Кудратов.

Министр отметил, что Узбекистан и SOCAR начали геологоразведочные работы на плато Устюрт в Узбекистане.

"Мы реализуем проект по производству "зеленой" энергии с последующим экспортом через Азербайджан в страны Европы. Совместно с SOCAR мы начинаем геологоразведочные работы на плато Устюрт в Узбекистане. Я уверен, что это лишь начало нашего комплексного стратегического сотрудничества в энергетической сфере", - сказал он.

Кудратов также упомянул, что Узбекистан планирует перерабатывать полезные ископаемые на территории Азербайджана.

"Мы планируем осваивать и перерабатывать полезные ископаемые на территории Азербайджана, в том числе заниматься производством строительных материалов для их дальнейшего использования в восстановительных работах в Карабахе. В свою очередь, мы приглашаем азербайджанские компании принять участие в разработке месторождений цветных металлов, включая медь", - подчеркнул он.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана заявил, что Узбекистан и Азербайджан планируют открыть свои торговые дома и шоурумы в Баку, Шуше, Ташкенте и Самарканде.

Исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте сообщил, что Азербайджанские предприниматели заинтересованы в экспорте продукции в Узбекистан.

"На форум приехали 67 компаний из Азербайджана, а также представители около 10 государственных учреждений. Это яркий пример того, насколько велик интерес азербайджанского бизнеса к Узбекистану, к возможностям экспорта и поддержке узбекских партнеров. Кроме того, сегодня стартует выставка азербайджанской продукции "Основные направления экономики - ступень к совместному процветанию"", - сказал он.

Отметим, что в рамках совместной Дорожной карты по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024-2025 годы, планируется реализовать проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, строительства, фармацевтики и автомобильной промышленности.

Особо отмечена роль Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании с уставным капиталом 500 млн долларов США. Доведено до сведения, что в настоящее время компания проводит анализ по финансированию 15 совместных проектов, предпринимателям предложено воспользоваться возможностями инвестиционной компании.

В рамках бизнес-форума состоялся обмен подписанными документами по сотрудничеству в сферах энергетики, образования, логистики, строительства, расширении связей между Баку и Ташкентом, а также об установлении побратимских отношений между городами Джизак (Узбекистан) и Губа (Азербайджан), Шахрисабз (Узбекистан) и Бейлаган (Азербайджан).

Кроме того, в ходе форума SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали "Соглашение об основных принципах реализации проекта геологоразведки на инвестиционных блоках Республики Узбекистан" .

10:04

В Ташкенте стартовал узбекско-азербайджанский бизнес-форум.

На церемонии открытия выступили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Отметим, что данный форум будет способствовать укреплению экономических связей между двумя странами, развитию сотрудничества, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов. Форум станет площадкой для обсуждения путей увеличения объема торговли, обмена опытом и установления новых партнерских отношений между представителями бизнеса.

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