Узбекский текстильный гигант открывает свое представительство в Баку
Ассоциация "Узтекстильпром" подписала соглашение об открытии представительства и выставочного зала в Азербайджане.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в ассоциации.
Соглашение было подписано в рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума.
Отметим, что 22 августа в Ташкенте состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум.
На церемонии открытия выступили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов отметил, что Узбекистан и Азербайджан планируют открыть свои торговые дома и шоурумы в Баку, Шуше, Ташкенте и Самарканде.
Также, в рамках бизнес-форума состоялся обмен подписанными документами по сотрудничеству в сферах энергетики, образования, логистики, строительства, расширении связей между Баку и Ташкентом, а также об установлении побратимских отношений между городами Джизак (Узбекистан) и Губа (Азербайджан), Шахрисабз (Узбекистан) и Бейлаган (Азербайджан).
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