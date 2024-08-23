Узбекский текстильный гигант открывает свое представительство в Баку

Ассоциация "Узтекстильпром" подписала соглашение об открытии представительства и выставочного зала в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в ассоциации.

Соглашение было подписано в рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума.

Отметим, что 22 августа в Ташкенте состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум.

На церемонии открытия выступили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов отметил, что Узбекистан и Азербайджан планируют открыть свои торговые дома и шоурумы в Баку, Шуше, Ташкенте и Самарканде.

Также, в рамках бизнес-форума состоялся обмен подписанными документами по сотрудничеству в сферах энергетики, образования, логистики, строительства, расширении связей между Баку и Ташкентом, а также об установлении побратимских отношений между городами Джизак (Узбекистан) и Губа (Азербайджан), Шахрисабз (Узбекистан) и Бейлаган (Азербайджан).

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