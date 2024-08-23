TAP увеличивает поставки газа из Азербайджана в Италию

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) из Азербайджана в Италию в первом полугодии текущего года составили 5,17 миллиарда кубометров (рост на 5,5 процента), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в аналогичный период прошлого года в Италию поступило 4,901 миллиарда кубометров.

Отметим, что в целом в январе-июне 2024 года Италия импортировали 31,072 миллиарда кубометров (сокращение на 4,6 процента), на долю азербайджанского газа пришлось 16,6 процента.

Напомним, что по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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