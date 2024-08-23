Узбекистан серьезно готовится к COP29 в Азербайджане.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте.

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