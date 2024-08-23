Текстильные проекты Узбекистана будут в Азербайджане

Узбекистан реализует текстильные проекты в ряде регионах Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам скзаал исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"В Азербайджане стартуют текстильные проекты, которые будут реализованы с учетом богатого опыта Узбекистана в этой отрасли. Узбекистан является страной с обширными знаниями и навыками в текстильной промышленности, его экспорт в этой сфере превышает 4 миллиарда долларов США. Перенос этого опыта на азербайджанскую почву позволит реализовать комплексные текстильные проекты в регионах, таких как Имишли, Евлах, а также на освобожденных от оккупации территориях, включая Ханкенди", - подчеркнул он.

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