Текстильные проекты Узбекистана в Азербайджане

Узбекистан реализует текстильные проекты в ряде регионах Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"В Азербайджане стартуют текстильные проекты, которые будут реализованы с учетом богатого опыта Узбекистана в этой отрасли. Узбекистан является страной с обширными знаниями и навыками в текстильной промышленности, его экспорт в этой сфере превышает 4 миллиарда долларов США. Перенос этого опыта на азербайджанскую почву позволит реализовать комплексные текстильные проекты в регионах, таких как Имишли, Евлах, а также на освобожденных от оккупации территориях, включая Ханкенди", - подчеркнул он.

Напомним, что 22 августа в Ташкенте состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум.

В рамках бизнес-форума состоялся обмен подписанными документами по сотрудничеству в сферах энергетики, образования, логистики, строительства, расширении связей между Баку и Ташкентом, а также об установлении побратимских отношений между городами Джизак (Узбекистан) и Губа (Азербайджан), Шахрисабз (Узбекистан) и Бейлаган (Азербайджан).

Также сообщалось о том, что Узбекистан и Азербайджан планируют открыть свои торговые дома и шоурумы в Баку, Шуше, Ташкенте и Самарканде.

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