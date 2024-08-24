Полугодовой товарооборот Казахстана и Азербайджана

Объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном за январь-июнь 2024 года составил 280,6 миллиона долларов США.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Бюро национальной статистики Казахстана, это на 1,7 процента меньше, чем за тот же период 2023 года (285,4 миллиона долларов).

При этом экспорт в Азербайджан доминировал в товарообороте - 256,1 миллиона долларов, или на 5,8 процента больше, чем в первом полугодии 2023 года (242 миллиона долларов).

Кроме того, импорт из Азербайджана за указанный период упал на 43,6 процента и составил 24,5 миллиона долларов. С января по июнь 2023 года данный показатель составлял 43,4 миллиона долларов.

Отметим, что объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном в 2023 году составил 529,4 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года (463,3 миллиона долларов) объем товарооборота увеличился на 14,2 процента.

Экспорт в Азербайджан из Казахстана за указанный период составил 456,3 миллиона долларов, что на 21,6 процента больше, чем за январь-декабрь 2022 года.

В то же время, импорт из Азербайджана с января по декабрь 2023 года сократился на 17,3 процента и составил 73 миллиона долларов. В 2022 году импорт составил 88,3 миллиона долларов.

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