COP — ключевая платформа для борьбы с изменениями климата

COP является одной из важных платформ для предотвращения проблем с изменениями климата.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Главный переговорщик COP29, замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе панельной дискуссии в рамках семинара для СМИ по эффективной коммуникации "29 диалогов о климате: Дорога к COP29".

"Если изменение климата продолжится по текущему сценарию или усугубится, мир ожидает крупная катастрофа. Для предотвращения этой угрозы страны-члены ООН, а также государства-партнеры Рио-де-Жанейрской конвенции и Парижского соглашения должны предпринять серьезные и результативные шаги. Одной из наиболее подходящих платформ для таких шагов являются мероприятия COР", - подчеркнул Рафиев.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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