Ялчин Рафиев подчеркнул инклюзивность COP в рамках ООН

COP - одно из самых инклюзивных мероприятий, проводимых в рамках ООН.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Главный переговорщик COP29, замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе панельной дискуссии в рамках семинара для СМИ по эффективной коммуникации "29 диалогов о климате: Дорога к COP29".

По его словам, основное ожидание от предстоящей в этом году в Баку конференции COP29 - определение коллективной цели для общества.

"Что это означает? В 2009 году на конференции COP в Копенгагене было принято решение, согласно которому развитые страны должны ежегодно выделять 100 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата в развивающихся странах. Эти средства должны предоставляться в виде грантов и безвозмездной помощи. Основное ожидание от COP29 в Баку - установление верхнего предела этих 100 миллиардов долларов. Прошло уже много лет, мировая экономика изменилась, требования и потребности возросли, и страны теперь имеют другие нужды," - отметил Ялчин Рафиев.

Он добавил, что на предстоящей конференции в Баку должно быть принято решение о том, сколько именно помощи развитые страны должны предоставлять развивающимся странам.

"Мы работаем с мировыми странами с начала года в этом направлении. В настоящее время идёт подготовка к переговорному процессу. Позиции сторон становятся более ясными. Мы разрабатываем стратегию, чтобы достичь консенсуса и прийти к общей точке зрения," - подчеркнул главный переговорщик.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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