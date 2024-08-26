https://news.day.az/economy/1684143.html Выросли цены на нефть на мировых рынках
Выросли цены на нефть на мировых рынках
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость октябрьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,55% и составила $78,58 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в октябре, повысилась на 0,64% и составила $75,31.
Отметим, что недавно азербайджанская нефть выросла в цене.
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