Выросли цены на нефть на мировых рынках

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость октябрьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,55% и составила $78,58 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в октябре, повысилась на 0,64% и составила $75,31.

Отметим, что недавно азербайджанская нефть выросла в цене.

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